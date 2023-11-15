Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Artuklu-Yeşilli kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 CVH 908 plakalı hafif ticari araç ile 34 PBV 63 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardaki 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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