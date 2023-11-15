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        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 00:31 Güncelleme: 15.11.2023 - 00:52
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        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Artuklu-Yeşilli kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 CVH 908 plakalı hafif ticari araç ile 34 PBV 63 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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