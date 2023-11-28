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        Mardin'de devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Derik ilçesinde devrilen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 22:37 Güncelleme: 28.11.2023 - 22:37
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        Mardin'de devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Derik ilçesinde devrilen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Kızıltepe yolu mevkisinde, henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.Ş (23) ve C.D.G (21), Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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