Mardin'de devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
Mardin'in Derik ilçesinde devrilen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Derik ilçesinde devrilen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kızıltepe yolu mevkisinde, henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.Ş (23) ve C.D.G (21), Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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