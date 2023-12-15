Mardin'de yol çalışmaları devam ediyor Mardin Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu, güvenilir ve kaliteli yol ağı için kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu, güvenilir ve kaliteli yol ağı için kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevsim şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2023 yılı içerisinde 323 kilometre sathi kaplama çalışması yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Devrim, Bagok, Dicle ve Bahtiyar caddelerinde bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Savur ilçesi Safa Mahallesi Hükümet Caddesi ile Kaplan Mahallesi Hacı Bahri Yavuz Caddesi'nde altyapı kısmı biten alanlarda çalışmalar başlatıldı.

Yol düzenlenme, mıcır serpme, sıkıştırma ve sulama çalışmaları devam ediyor.

Altyapı çalışması biten caddelerin yol çalışması da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.