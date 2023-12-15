Mardin'de uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir adreste yapılan aramada, 2,95 gram esrar, 3,56 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 3 dolu fişek ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
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