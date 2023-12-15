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        Mardin'de motosiklet çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Mardin'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:05 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:05
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        Mardin'de motosiklet çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Mardin'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Artuklu ilçesinde 2 motosiklet hırsızlığı olayının 3 şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

        Şüphelilerden 2'si Nusaybin ilçesinde çalınan motosikletle ekiplerce yakalandı.

        Ekipler, diğer hırsızlık olayının şüphelisini de yaptığı uygulama sırasında yakaladı. 20 suçtan kaydı bulunan şüphelide 4 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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