Mardin'de 3 yıldır aranan cinayet zanlısı tutuklandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-JASAT Mercek Operasyonu" kapsamında, aranan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma Suç Araştırma Timi, 2013 yılında Mazıdağı ilçesinde 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 3 yıldır aranan şüphelinin yerini tespit etti.
Zanlı, düzenlenen dron destekli operasyonda kaçtığı arazide yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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