Kıbrıs Gazisi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi İsmail Şelimen'in cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

Şeyh Ahmet Camisinde düzenlenen törende Şelimen'in Türk bayrağına sarılı katafalka konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından dualar okundu.

Şelimen'in cenazesi beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Batuhan Uysal, Yeşilli Belediye Başkan Vekili Yılmaz Özkoç, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar Şelimen'in yakınlarına başsağlığı diledi.

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