Mardin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile Haşim A. (42) idaresindeki motosiklet, Artuklu-Yeşilli kara yolunda çarpıştı.

Kazada motosikletin sürücüsü Haşim A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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