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        Mardin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 23:45 Güncelleme: 03.01.2024 - 23:45
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        Mardin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Mardin’in Artuklu ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile Haşim A. (42) idaresindeki motosiklet, Artuklu-Yeşilli kara yolunda çarpıştı.

        Kazada motosikletin sürücüsü Haşim A. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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