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        Mardin'de inşaatta çalışırken üzerine duvar devrilen işçi öldü

        Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın inşaatında çalışırken üzerine duvar devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:38
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        Mardin'de inşaatta çalışırken üzerine duvar devrilen işçi öldü
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        Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın inşaatında çalışırken üzerine duvar devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Gölcük Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın inşaatında çalışan İlyas Kula, çöken duvarın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yardımıyla göçük altından çıkarılan Kula, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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