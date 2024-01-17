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        Savur'da Gençlik Merkezi hizmete sunuldu

        Mardin Büyükşehir Belediyesinin Savur ilçesinde çalışmalarını tamamladığı Gençlik Merkezi hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:04
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        Savur'da Gençlik Merkezi hizmete sunuldu
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinin Savur ilçesinde çalışmalarını tamamladığı Gençlik Merkezi hizmet vermeye başladı.

        Gençlerin sınav süreçlerini desteklemek, bilgi, kültür ve sosyalleşmelerini sağlamak, her alanda kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, araştıran ve yorumlayan bir gençlik yetiştirmek adına her ilçeye bir gençlik merkezi hedefi ile başlatılan çalışmalar kapsamında Savur ilçesinde başlatılan çalışmalar tamamlandı.

        İçerisinde kütüphane, çeşitli kurs ve eğitim imkanının sağlandığı Savur Gençlik Merkezinde 8. ve 12. sınıflar için deneme sınavları da yapılacak.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar 8 gençlik merkezini hizmete açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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