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        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin, kırsal mahalleri ziyaret etti

        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:36
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        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin, kırsal mahalleri ziyaret etti
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        AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erin, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, il ve ilçe teşkilatlarından oluşan heyetle Kızıltepe ilçe merkezi ile kırsal Çağıl, Atmaca, İnandı, Karabent ve Bölükbaşı mahallelerine ziyarette bulundu.

        Mardin için kaybedecek bir anlarının bile olmadığını dile getiren Erin, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yörenin ileri gelenleri ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktardı.

        Alma da, Abdullah Erin ile her platformda vatandaşlarla bir araya getirmeyi planladıklarını belirtti.

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        Galeri

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