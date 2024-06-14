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        Mardin'de zabıtadan Kurban Bayramı öncesi maytap ve torpil denetimi

        Midyat ilçesinde zabıta ekipleri, iş yerlerinde yaptıkları denetimlerde maytap ve torpillere el koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:52
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        Mardin'de zabıtadan Kurban Bayramı öncesi maytap ve torpil denetimi
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        Midyat ilçesinde zabıta ekipleri, iş yerlerinde yaptıkları denetimlerde maytap ve torpillere el koydu.

        Zabıta ekipleri, ilçede Kurban Bayramı öncesi iş yerleri, cadde ve kaldırımlarda denetim yaptı.

        Yaralanmaya ve gürültüye neden olan patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim yapan ekipler, iş yerlerinde inceleme yaptı.

        Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, yaptığı açıklamada, denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz, yaptıkları denetimlerde yüzlerce maytap ve torpile el koydu. İş yerlerine ise uyarı tutanağı tebliğ edildi." dedi.

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