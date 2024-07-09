Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kızıltepe MYO Müdürü Doç. Dr. Kızılgeçi'den anız uyarısı

        Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürü, Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı Uzmanı Doç. Dr. Ferhat Kızılgeçi, anız yakılmasının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıltepe MYO Müdürü Doç. Dr. Kızılgeçi'den anız uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürü, Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı Uzmanı Doç. Dr. Ferhat Kızılgeçi, anız yakılmasının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

        Doç. Dr. Kızılgeçi, tahılın biçilme yüksekliğine bağlı olarak dekardan yaklaşık 150-200 kilogram anız oluştuğunu ve geçen yıl Mardin'de 2,3 milyon dekarda gerçekleştirilen buğday ve arpa ekiminden hasat sonrası yaklaşık 345 bin ton anızın oluştuğunu belirtti.

        İlde ikinci ürün yetiştiriciliği yapan çiftçilerin hızlı bir şekilde uygun tohum yatağı hazırlamak amacıyla anız yaktığını tespit ettiklerini ifade eden Kızılgeçi, bunun hem kendilerine hem de çevreye dönüşü olmayan zararlar verdiğini belirtti.

        Kızılgeçi, anız yakılmasına ilişkin bazı ülkelerde uygulanan yaptırımlara ve kurallara ilişkin bilgi vererek, "Anız yangınlarını azaltmak için eğitim ve yayım faaliyetlerinin artırılması, biçerdöverlerle yapılan hasat işleminin toprak yüzeyine yakın mesafede yapılması ve saman yapımı için biçerdöverlere özel aparat takılması gerekir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!
        CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Mardin'de 37 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 7'si çocuk, 9 kişi...
        Mardin'de 37 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 7'si çocuk, 9 kişi...
        Mardin'de bir kadının yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli yakal...
        Mardin'de bir kadının yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli yakal...
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ile firari hükümlü 16 kişi tutuklandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ile firari hükümlü 16 kişi tutuklandı
        Mardin'de aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Mardin'de aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Hafif ticari araçta öldürüldü
        Hafif ticari araçta öldürüldü
        Kaldırımdaki kadının yorgun mermiyle yaralanmasına 6 gözaltı
        Kaldırımdaki kadının yorgun mermiyle yaralanmasına 6 gözaltı