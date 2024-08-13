Tümgeneral Fedai Ünsal'dan Mardin Valisi Akkoyun'a veda ziyareti

Vali Akkoyun, görüşmede Tümgeneral Ünsal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığına atanan Tümgeneral Ünsal, Vali Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

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