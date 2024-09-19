Mardin'de aranan cinayet şüphelisi Mersin'de yakalandı
Mardin'de "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli Mersin'de yakalandı.
Mardin'de "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli Mersin'de yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ağustos ayında Midyat ilçesindeki "kasten öldürme" olayının firari şüphelisi M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen araştırma ve soruşturma sonucunda şüphelinin Mersin'de saklandığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan M.Ö, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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