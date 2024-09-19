Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de aranan cinayet şüphelisi Mersin'de yakalandı

        Mardin'de "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli Mersin'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de aranan cinayet şüphelisi Mersin'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli Mersin'de yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ağustos ayında Midyat ilçesindeki "kasten öldürme" olayının firari şüphelisi M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen araştırma ve soruşturma sonucunda şüphelinin Mersin'de saklandığı tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan M.Ö, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        ABD'de son seçim anketi kimi işaret ediyor?
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!

        Benzer Haberler

        Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Bakan Kacır: Kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarımızla geliştirmek...
        Bakan Kacır: Kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarımızla geliştirmek...
        Bakan Kacır, Mardin'de "Astronotlarımızın Katılımı ile Lise Öğrenci Buluşma...
        Bakan Kacır, Mardin'de "Astronotlarımızın Katılımı ile Lise Öğrenci Buluşma...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Mardin'de "2. OSB Toplu Temel Atma Töreni...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Mardin'de "2. OSB Toplu Temel Atma Töreni...
        Bakan Kacır, "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni...
        Bakan Kacır, "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni...
        Bakan Kacır: Kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarımızla geliştirmek...
        Bakan Kacır: Kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarımızla geliştirmek...