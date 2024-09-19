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        Midyat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:15 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:19
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        Midyat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Yusuf Taşkıran ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kaymakam Özdemir daha sonra makamında gazileri kabul etti.

        Ardından, Gazi Abdulgani Kaplan, evinde ziyaret edildi.

        Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler daha sonra Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti, Dernek Başkanı Salih Barış ve üyelerle ile görüştü.

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