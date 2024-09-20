"Dünyanın en uzun adamı" Sultan, Dubai'de ATV ile çöl safarisi yaptı

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde dünyanın en yüksek gökdelenini ziyaret etti, çöl safarisi yaptı.

Derik ilçesi Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekorunu 15 yıldır koruyan Kösen, ülkesini dünyanın farklı bölgelerinde temsil etmeyi sürdürüyor.