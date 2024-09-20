Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        "Dünyanın en uzun adamı" Sultan, Dubai'de ATV ile çöl safarisi yaptı

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde dünyanın en yüksek gökdelenini ziyaret etti, çöl safarisi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünyanın en uzun adamı" Sultan, Dubai'de ATV ile çöl safarisi yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde dünyanın en yüksek gökdelenini ziyaret etti, çöl safarisi yaptı.

        Derik ilçesi Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekorunu 15 yıldır koruyan Kösen, ülkesini dünyanın farklı bölgelerinde temsil etmeyi sürdürüyor.

        Bugüne kadar 128 ülkeye 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştiren Kösen'in son durağı Dubai oldu.

        13 Eylül'de gittiği Dubai'de takım elbiseyle başladığı gezisini Arap erkeklere özgü geleneksel beyaz giysiyle sürdüren Sultan Kösen, BAE'nin 160 katlı sembol binası ve 828 metreyle dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife'yi ziyaret etti.

        Dubai'de büyük ilgi gören "dev adam", kenti gezmeye gelenleri Türkiye'ye davet etti.

        Kösen, Dubai'de ATV ile çölde safari yaptı, gezi boyunca hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Mardin'de hastane trafosunda yangın
        Mardin'de hastane trafosunda yangın
        Midyat'ta servis sürücülere seminer
        Midyat'ta servis sürücülere seminer
        Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Adliye çıkışı tarafların yakınları arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada
        Adliye çıkışı tarafların yakınları arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada
        Mardin'de 21 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanm...
        Mardin'de 21 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanm...
        Midyat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Midyat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı