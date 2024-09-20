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        Mardin'de hastanenin trafosunda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:55
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        Mardin'de hastanenin trafosunda çıkan yangın söndürüldü
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        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasının trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Artuklu ilçesinde 300 yataklı ek binasının trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, 10.42 sıralarında 700 yataklı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 300 yataklı ek binayı besleyen trafo odasında yangın çıktığını belirtti.

        Yangının saat 11.07'de söndürüldüğünü ve binaya enerjinin saat 11.50'de kısmi olarak özellikli birimlere öncelik tanınarak verildiğini bildiren Yavuz, şunları kaydetti:

        "Bu sürede yoğun bakımda ve servislerde yatan hastalarımızın tedavisinde bir aksama olmamıştır. 9 acil yardım ambulansı, 2 UMKE timi ile toplam 33 personelimiz olay anında hastaneye ulaşmıştır. Yoğun bakımda yatan 6 hastamızın olası risklere karşı, ilimizdeki farklı hastanelere stabil bir şekilde sevkleri sağlanmıştır. Hastanemizde tüm birimlerde hizmet aksamadan devam etmektedir. Olay anında ve sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Olayın ilk anından itibaren Valimiz, Bakanlık yetkililerimiz, ilgili tüm kurumlar bilgilendirilmiş olup, her türlü desteği sağlamışlardır."

        Yavuz, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, hasar tespit çalışmalarının sürdürdüğünü aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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