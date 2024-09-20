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        Mardin'de tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:41 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:41
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        Mardin'de tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası ismi öğrenilemeyen tır, Kızıltepe Nusaybin kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Serhat A'ya çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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