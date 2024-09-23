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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 14 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:21 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:27
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 14 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 16-22 Eylül'de çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, aralarında "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak", "kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından 16 yıl 2 ay 20 gün ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası olan 2 kişinin de bulunduğu 47 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan 47 şüpheliden 14'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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