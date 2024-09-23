DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mardin ve Şırnak'ta temaslarda bulundu
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin ve Şırnak'ta temaslarda bulundu.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin ve Şırnak'ta temaslarda bulundu.
Beraberinde bazı milletvekilleri ile Mardin'e gelen Bakırhan, Nusaybin ilçesine geçti.
Bakırhan, Diyarbakır'da 20 Eylül 1992'de öldürülen yazar Musa Anter'in kırsal Akarsu Mahallesi'ndeki doğduğu evi ve evinin bahçesindeki mezarını ziyaret etti, bahçeye Anter anısına fidan dikti.
Musa Anter'in 20 Eylül'de hayatını kaybeden oğlu Anter Anter'in yakınlarına da taziye ziyaretinde bulunan Bakırhan, aile fertlerine başsağlığı diledi.
Bakırhan ve beraberindeki milletvekilleri daha sonra Şırnak'ın Cizre ilçesine geçti.
Bakırhan, Cizre Belediyesi tarafından Sur Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen "Gülistan Doku Geleneksel Gençlik Futbol Turnuvası"nın yarı final ve final maçlarını izledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.