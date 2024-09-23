DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mardin ve Şırnak'ta temaslarda bulundu

Bakırhan, Cizre Belediyesi tarafından Sur Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen "Gülistan Doku Geleneksel Gençlik Futbol Turnuvası"nın yarı final ve final maçlarını izledi.

Bakırhan ve beraberindeki milletvekilleri daha sonra Şırnak'ın Cizre ilçesine geçti.

Bakırhan, Diyarbakır'da 20 Eylül 1992'de öldürülen yazar Musa Anter'in kırsal Akarsu Mahallesi'ndeki doğduğu evi ve evinin bahçesindeki mezarını ziyaret etti, bahçeye Anter anısına fidan dikti.

Beraberinde bazı milletvekilleri ile Mardin'e gelen Bakırhan, Nusaybin ilçesine geçti.

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