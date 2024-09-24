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        Mardin'de "Süryani Mor Dimet'i Anma ve Kültür Etkinliği" düzenlendi

        Mardin'in Savur ilçesinde "Süryani Mor Dimet'i Anma ve Kültür Etkinliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 21:58 Güncelleme: 24.09.2024 - 21:58
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        Mardin'de "Süryani Mor Dimet'i Anma ve Kültür Etkinliği" düzenlendi
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        Mardin'in Savur ilçesinde "Süryani Mor Dimet'i Anma ve Kültür Etkinliği" gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık, Savur Belediyesi ve Dereiçi Derneği işbirliğiyle kırsal Dereiçi Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Türkiye’nin her alanda geliştiğini söyledi.

        Son yıllarda huzur ve barış ortamının sağlanmasıyla yatırımın, sanayinin ve buna bağlı olarak istihdamın arttığını ifade eden Akkoyun, Mardin'in turizm şehri olma yönünde hızla ilerlediğini belirtti.

        Akkoyun, kentte sanayi ve tarımın yanı sıra son yıllarda turizmin de çok ciddi bir ivme kazandığına işaret ederek, Savur'un da bu ilerlemeden nasibini alacağını kaydetti.

        Devletin huzur ortamını sağladığını dile getiren Akkoyun, "Altyapı çalışmaları yapıldı. Biz birbirimizi sevdikçe, birbirimize kardeşlik hukuku ile bağlandıkça inşallah fitne sokmayan isteyen her kim olursa olsun çabası boşa çıkacaktır. Birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı şehir Mardin. Birlikte yaşamanın en güzel örneği Mardin." dedi.

        Savur Kaymakamı Fatih Çevik ise mahallede yapılan çalışmalara değinerek, Dereiçi'nin kısa bir zamanda önemli bir destinasyon merkezi haline geleceğini söyledi.

        Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi de gerçekleştirdikleri etkinliği her yıl festival şeklinde sürdürmeyi planladıklarını belirtti.

        Etkinlikte Dereiçi Derneği Başkanı Fuat Kilit de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından akademisyenler, meydanda kurulan platformda "Süryani Kültürü ve Mimarisi" konulu sunum yaptı.

        Etkinlik kapsamında, Mor Dimet Manastırı'nda ayin yapıldı, Mor Yuhanon Dilimoyo Kilisesi ziyaret edildi, müzik dinletisi sunuldu.

        Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Mardin Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, yurt dışında yaşayan Süryaniler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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