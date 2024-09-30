Mardin'de dizi çekimlerinin yapıldığı "Dereiçi Mahallesi"nde restorasyona başlanıyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/EMİN KAVAK - Mardin'in Savur ilçesinde farklı din, mezhep ve dillere mensup kişilerin buluşmasıyla birlikte yaşamın sembollerinden biri olan, dizi ve film çekimleri için de kullanılan Dereiçi Mahallesi'nde restorasyon çalışmalarına başlanıyor.

Yöreye özgü mimari dokusu, Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliseleri, 3 manastırı ve camisiyle ilgi gören mahalle, birçok dizi film ve klip çekimine de ev sahipliği yaptı.

Dereiçi Mahallesi'ndeki potansiyelin tanıtılması, tarihi ve doğal güzelliklerin turizme kazandırılması için Savur'da kaymakamlık ve belediyenin girişimiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Valilik, Dicle Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve diğer kurumların desteğiyle başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hazırlanan projelerle alt ve üst yapı, sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı. Aydınlatma çalışmalarının sürdüğü mahallede geçen hafta imzalanan "Dereiçi Köyü Sürdürülebilir Turizm Projesi" kapsamında imzalanan protokolle yapılarda restorasyon ve cephe giydirme tasarımlarına başlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallenin doğal film platosu haline gelmesi ve turizme katkı sunması hedefleniyor. - "Burada hep hoşgörü vardı" Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, AA muhabirine, Dereiçi Mahallesi'nin geçmişteki isminin "gelin" anlamına geldiğini söyledi.

Dereiçi'nin tarihi, mimarisi, kültürü ve doğasıyla eşsiz bir mahalle olduğunu ifade eden Hamidi, "Hristiyan bir köyde 3 farklı mezhebe ait kilisenin olduğu tek örnektir Dereiçi. Aynı zamanda burada yüzyıllarca Müslümanlar da yaşamış. Kimseye Müslüman, Hristiyan diye bakmıyorduk. Hep beraberce yaşadık. Aramızda hiçbir ayrışma olmadı. Burada hep hoşgörü vardı. Burası çok güzel bir film platosu gibi." dedi. Birinci etap kapsamında bütün altyapı çalışmalarını bitirdiklerini, ikinci aşamada ise ana caddenin etrafındaki yapıların dış cephelerini ıslah ettiklerini ve kaldırımları aslına uygun şekilde düzenlediklerini belirten Hamidi, çalışmalarda son aşamaya geldiklerini kaydetti.

- "Burası Türkiye'nin en güzel tatil köylerinden biri olacak" Hamidi, şunları söyledi: "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mardin'e geldiğinde 3. etap çalışmaları için de bize söz verdi. Bununla ilgili protokol imzaladık. 3. etabı da yakın bir zamanda hayata geçireceğiz. 3. etap çalışmalarında arka mahallelerdeki evlerin tamamının restorasyonu var. Bu evlerin tamamını aslına uygun restore edeceğiz. Bir kilisemizde restorasyona ihtiyaç yok ama Katolik ve Protestan kiliselerimizin restorasyonu olacak. Burada butik oteller, kafeler, restoranlar olacak. Burası bölgenin değil Türkiye'nin en güzel tatil köylerinden biri olacak. Savur ve Dereiçi, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Dereiçi kültür ve doğa turizminde, film platolarında bir numara olacak."

Ülkede tesis edilen huzur ortamından duydukları memnuniyeti dile getiren Hamidi, yerelde de yapacakları çalışmalarla yurt dışında yaşayan Süryanilerin bu topraklara geri gelmesini istediklerini kaydetti. - "Turizme kazandırılması hem kültürel hem ekonomik açıdan çok iyi olur" Dereiçi Mahallesi Muhtarı Sami Dal, doğal yapısını koruyan mahallenin turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalardan mutluluk duyduklarını belirtti. Son zamanlarda mahallede çok güzel gelişmelerin yaşandığını dile getiren Dal, şöyle konuştu:

"Burası Savur bölgesinde kalan tek Süryani yerleşimi. Birçok dizi, film ve müzik klipleri çekildi. Onun için çok dikkat çekiyor. Şu anda da çekim yapmak isteyenler var. İlerde de daha iyi olacak. Yurt dışında yaşan köylülerimizin ilk defa bu kadar yoğun geldiklerini görüyorum. 150-200 haneli mahallede 2 bine yakın nüfus vardı. Belediyemize gerçekten teşekkür ediyoruz, muazzam bir çalışma yaptı. Buranın turizme kazandırılması hem kültürel hem de ekonomik açıdan çok iyi olur." - Yurt dışında yaşayan Süryaniler çalışmaları ilgiyle takip ediyor

İsveç'te yaşayan ve tatil için mahalleye gelen Hizni Yüksel (80), Dereiçi Mahallesi'nde doğduğunu, 9 çocuğunun da burada dünyaya geldiğini, daha sora bazı sebeplerden dolayı göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Her yıl eşi ile çok sevdikleri memleketlerine gelip 6 ay kaldıklarını anlatan Yüksel, "Herkesin gözü burada. Devletimiz var olsun çalışmalar yapıyor. Her bakımdan memnun olduk. Biz de buraya dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Hazme Karademir de 51 yıl önce Almanya'ya gittiklerini belirterek, geçmişte babasının bu mahallede 16 yıl muhtarlık yaptığını anlattı.