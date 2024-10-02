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        Mardin'de 85 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 85 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:01
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        Mardin'de 85 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 85 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Artuklu'da durumundan şüphelendikleri 2 kadını durdurdu.

        Kadınlardan birinin "Hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçları da dahil 33 ayrı dosyadan arandığı ve bu suçlardan hakkında 85 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunduğu, diğerinin ise "Evden hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 2 ayrı olayın şüphelisi olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Diğerinin işlemlerini sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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