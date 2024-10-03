Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ne­si­ne 3.​ Lig 5. hafta maçında 5 Ekim'de Erciyes 38 FK'yi konuk edecek olan Mardin 1969 Spor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

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