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        Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 20:24 Güncelleme: 04.10.2024 - 20:24
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        Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kırsal Tarlacık Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada Hamza D. (40) ve Süleyman Y. (42) silahla vurularak yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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