Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kırsal Tarlacık Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada Hamza D. (40) ve Süleyman Y. (42) silahla vurularak yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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