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        AK Parti Mardin İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu başkanlığında yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:48 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:36
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        AK Parti Mardin İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu başkanlığında yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkezi tarafından önceki gün açıklanan il yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapıldı.

        Toplantıda konuşan İl Başkanı Uncu, kentin faydası doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

        Mardin'e en iyi hizmeti sunmak için durmadan çalışacaklarını ifade eden Uncu, şunları kaydetti:

        "Yönetimde bulunan birbirinden değerli her bir arkadaşımıza önemli görevler düşmektedir. İlimizin her bir metrekaresini dolaşarak vatandaşımızın yanında olacağız. Önümüzde çok önemli bir sürecin bizi beklediğini biliyoruz."

        Uncu, AK Parti çatısı altında bugüne kadar görev yapan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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