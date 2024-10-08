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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazası davasında sürücü hakim karşısında

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin tutuklu sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:01
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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazası davasında sürücü hakim karşısında
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin tutuklu sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık N.Ç, trafik kazasında hayatını kaybeden İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva'nın (10) aileleriyle taraf avukatları katıldı.

        Sanık N.Ç. savunmasında, evine giderken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Refüjde çocukların çıktığını görmedim. Çarpmamak için frene basarak, direksiyonu kırdım. Ancak çarpmaya engel olamadım. Yaya geçidini tam olarak hatırlamıyorum. Böyle olmasını istemezdim, çok üzgünüm, pişmanım." ifadelerini kullandı.

        Avukatları da sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

        Davaya müşteki olarak katılmak isteyen çocukların anne ve babaları ise şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Müşteki avukatları, sanığın araçlar arasında makas atarak seyrettiğini, öndeki aracın sağından geçerek yayalara çarptığını ve çok hızlı olduğunu ileri sürdü.

        Avukatlar, tutukluk halinin devamını isteyerek, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan değil "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasını talep etti.

        Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında sanığın tutuklunun halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına, mağdurların katılma taleplerinin kabulüne ve olayla ilgili keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 14 Temmuz'da N.Ç'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarpmış, ağır yaralanan iki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Bumanhan kaza günü, Duva ise bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti.

        Kaza anı başka aracın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Gözaltına alınan ve tutuklanan N.Ç'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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