Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Yeşilli ilçesini ziyaret etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Yeşilli ilçesine ziyarette bulundu.

Vali Akkoyun ve Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, Yeşilli ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç'ı ziyaret etti.

Daha sonra Yeşilli Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları ziyaret eden Akkoyun, personeller ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akkoyun, Vatan Caddesi'nde esnafı da ziyaret ederek, onlara "bereketli kazançlar" diledi.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'i makamında ziyaret eden Akkoyun, ilçede tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.