Mardin'de "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında stant açıldı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında Artuklu Üniversitesi kampüsünde stant açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin ve öğrencilerin farkındalığını artırmak ve daha güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı.

Artuklu Üniversitesi merkez kampüsünde açılan stantta, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Siber, Güvenlik, Asayiş, Trafik ve Toplum Destekli polislik birimlerinden personeller yer aldı.