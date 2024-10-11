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        Mardin'de "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında stant açıldı

        Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında Artuklu Üniversitesi kampüsünde stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:30
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        Mardin'de "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında stant açıldı
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        Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında Artuklu Üniversitesi kampüsünde stant açıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin ve öğrencilerin farkındalığını artırmak ve daha güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı.

        Artuklu Üniversitesi merkez kampüsünde açılan stantta, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Siber, Güvenlik, Asayiş, Trafik ve Toplum Destekli polislik birimlerinden personeller yer aldı.

        Stantta, zararlı madde ve internet kullanımı konularında gençlere bilgi verildi.

        Ayrıca, gençlere polisler, broşür ve çeşitli hediyeler dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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