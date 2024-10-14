AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Mardin'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Gece gündüz milletimizin hizmetinde bütün enerjimizi kullanmak üzere koşuyoruz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından 50'den fazla ili ziyaret ettiğini belirterek, yarın Diyarbakır, sonraki gün de Batman'da olacaklarını söyledi.

Seçimin ertesi günü sandıktan çıkan sonuçları değerlendirmeye başladıklarını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Sandık bize ne dedi?' diyoruz. 'Biraz daha fazla çalışmanız lazım.' dedi. Gecemiz, gündüzümüz yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da yok. Parti yönetimindeki arkadaşlarımızın da gecesi gündüzü yok. Gece gündüz milletimizin hizmetinde bütün enerjimizi kullanmak üzere koşuyoruz." Seçim sonuçlarını okuyarak yeni sürece yönelik yapacakları işleri planladıklarını dile getiren Yılmaz, koşar adımla yeni sürecin gereklerini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti. Yılmaz, daha sonra partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.