Mardin'de beton mikserinin çarptığı kişi yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beton mikserinin çarptığı 89 yaşındaki kişi yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beton mikserinin çarptığı 89 yaşındaki kişi yaralandı.
Vali Ozan Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ADB 429 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Münir M'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Münir M, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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