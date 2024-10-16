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        Midyat'ta eğlence mekanları denetlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:46
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        Midyat'ta eğlence mekanları denetlendi
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        Mardin'in Midyat ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ve Midyat Belediyesi zabıta ekiplerince ilçedeki eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde kurallara uymayan bazı işletmeler hakkında işlem yapıldı.

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