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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Muhtarlar Günü mesajı

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:13 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:13
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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Muhtarlar Günü mesajı
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Şahin, mesajında devletle millet arasındaki bağın temsilcilerinden olan muhtarların devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini belirtti.

        Muhtarların, demokratik yapının en önemli unsurlarından biri olduğunu anlatan Şahin, sorumlu oldukları köylerde ve mahallelerde hem devleti temsil etme hem de vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilerek ilgili kurumlara ulaştırılmasında etkin rol oynadığını kaydetti.

        Şahin, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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