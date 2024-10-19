Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Muhtarlar Günü mesajı
Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaymakam Şahin, mesajında devletle millet arasındaki bağın temsilcilerinden olan muhtarların devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini belirtti.
Muhtarların, demokratik yapının en önemli unsurlarından biri olduğunu anlatan Şahin, sorumlu oldukları köylerde ve mahallelerde hem devleti temsil etme hem de vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilerek ilgili kurumlara ulaştırılmasında etkin rol oynadığını kaydetti.
Şahin, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.
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