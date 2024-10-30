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        Midyat'ta zabıta ekipleri denetim yaptı

        Mardin'in Midyat ilçesinde zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:09 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:17
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        Midyat'ta zabıta ekipleri denetim yaptı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Midyat Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Cumhuriyet Bulvarı, Seyfettin Güneştan Bulvarı ve Mardin çevre yolunda, kaldırım işgaline yönelik denetimler yapıldı.

        Daha önce yapılan uyarılara uymayarak kaldırım işgali yapmaya devam eden esnafın, tabela, reklam flaması gibi malzemeleri toplandı.

        Zabıta ekiplerinin denetimlere devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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