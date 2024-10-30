Midyat'ta zabıta ekipleri denetim yaptı

Daha önce yapılan uyarılara uymayarak kaldırım işgali yapmaya devam eden esnafın, tabela, reklam flaması gibi malzemeleri toplandı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Bulvarı, Seyfettin Güneştan Bulvarı ve Mardin çevre yolunda, kaldırım işgaline yönelik denetimler yapıldı.

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