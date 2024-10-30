Mardin'de bıçakla kavgada, 1 kişi ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, H.A. (17) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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