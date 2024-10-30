Mardin'de hakkında 47 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, bu kapsamda "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 47 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün merkez Artuklu ilçesinde saklandığını tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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