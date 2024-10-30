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        Mardin'de hakkında 47 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Mardin'de 5 suçtan hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:12 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:21
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        Mardin'de hakkında 47 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Mardin'de 5 suçtan hakkında 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 47 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün merkez Artuklu ilçesinde saklandığını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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