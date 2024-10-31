Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti, Mardin'de 9 ilçede kongre yaptı

        AK Parti, Mardin'in Artuklu, Yeşilli, Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Dargeçit, Ömerli, Savur ve Midyat'ta ilçe kongreleri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti, Mardin'de 9 ilçede kongre yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti, Mardin'in Artuklu, Yeşilli, Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Dargeçit, Ömerli, Savur ve Midyat'ta ilçe kongreleri yaptı.

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri tüm kongreleri yoğun bir katılımla tamamladıklarını belirtti.

        Kongrelere katılan vatandaşlara teşekkür eden Uncu, şunları kaydetti:

        "Bizler ilçelerimizin daha da kalkınması için önümüze çıkan her yolu değerlendirerek proje ve istihdam kapılarını ardına kadar açacağız. Artık geleceğe daha emin adımlarla ilerleyerek durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygularla güven tazeleyen başkanlarımı tebrik ediyor, yönetimlere yeni giren tüm teşkilat mensuplarına başarılar diliyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kiracıya horonlu taciz
        Kiracıya horonlu taciz
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Öğretmenin otomobille çarptığı kız öğrenci yaralandı
        Öğretmenin otomobille çarptığı kız öğrenci yaralandı
        Mardin'de kaçak elektrik denetimi yapan ekip saldırıya uğradı
        Mardin'de kaçak elektrik denetimi yapan ekip saldırıya uğradı
        Kamyonla çarptığı otomobildeki 6 kişiyi yaralandı, kaçmaya çalışırken 5 ara...
        Kamyonla çarptığı otomobildeki 6 kişiyi yaralandı, kaçmaya çalışırken 5 ara...
        Mardin'de park halindeki araçlara çarpan sürücü tutuklandı
        Mardin'de park halindeki araçlara çarpan sürücü tutuklandı
        MAÜ'den, "yemekhanede tarihi geçmiş tavuk eti kullanıldığı" haberlerine ili...
        MAÜ'den, "yemekhanede tarihi geçmiş tavuk eti kullanıldığı" haberlerine ili...
        Mardin'de hakkında 47 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Mardin'de hakkında 47 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı