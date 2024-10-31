Mardin'de meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için stant açıldı

Mardin Artuklu Üniversitesinde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında meme kanserinde erken teşhis konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla stant açıldı.

Kampüste Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından açılan stantta, meme kanseri ve erken teşhisin önemini anlatan bilgilendirici broşürler ve farkındalığın simgesi olarak pembe kurdeleler dağıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız, her kadının 20 yaşından itibaren meme muayenesi yaptırması gerektiğini belirtti.

Meme kanserinde sadece kadınların değil, erkeklerin de risk grubunda olduğuna işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Meme kanserinin yalnızca kadınlara özgü olduğu düşünülüyor. Ancak erkekler de risk grubunda. Kadın olsun erkek olsun her bireyin kendi muayenesini sağlaması, erken teşhis için elzemdir. Bugün bu farkındalığın toplumda yaygınlaştırılması ve erken teşhis ile insanlarımızın sağlıklı yaşamalarını desteklemek için buradayız. Kişilerin kendi rutin muayenelerini yapması, en ufak bir şüphe olduğunda sağlık kontrollerini ertelememeleri büyük önem arz etmektedir."