Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AL 111 plakalı otomobil, Dikmen Mahallesi Ceylanpınar yolunda, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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