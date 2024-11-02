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        Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 21:56 Güncelleme: 02.11.2024 - 22:23
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        Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AL 111 plakalı otomobil, Dikmen Mahallesi Ceylanpınar yolunda, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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