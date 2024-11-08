Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de makarna üretim tesisinin temeli törenle atıldı

        Mardin'de yapılacak bir makarna üretim tesisi için temel atma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:37 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de makarna üretim tesisinin temeli törenle atıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de yapılacak bir makarna üretim tesisi için temel atma töreni düzenlendi.

        Mardin Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, törende, bu önemli tesisi Mardin'e kazandıracak Azim Grup Holding'i başarılarından dolayı tebrik etti.

        Temelini atacakları bu tür tesislerin Mardin'e dinamizm katacağına inandığını dile getiren Adak, Mardin'in bu tür tesisler için yeterli kapasitede olduğunu bir kez daha ispatladığını kaydetti.

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Mardin'de temel atma törenine katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Tesisinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Asmalı, "Burada girişimcilik ve bir başarı hikayesini görüyoruz. Katma değerli bir ürün olan tesisin temel atma töreni için buradayız. İnşallah seneye bu vakitlerde üretilen ürünlerin ihraç edilmeye başlanacak günleri de görürüz." ifadelerini kullandı.

        Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan ise tarihi kent Mardin'de bu yatırımın temelini attıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Programa, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve diğer yetkililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Mardin'de sanayicilerle bir araya geldi
        MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Mardin'de sanayicilerle bir araya geldi
        Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kızıltepe'de Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kızıltepe'de Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi: İşten çıkarma iddiaları gerçeği yansıtmıyor
        Mardin Büyükşehir Belediyesi: İşten çıkarma iddiaları gerçeği yansıtmıyor
        Mardin Büyükşehir Belediyesi "420 kişinin işten çıkarıldığı" haberlerini ya...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi "420 kişinin işten çıkarıldığı" haberlerini ya...
        Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı