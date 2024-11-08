Mardin'de makarna üretim tesisinin temeli törenle atıldı

Mardin'de yapılacak bir makarna üretim tesisi için temel atma töreni düzenlendi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, törende, bu önemli tesisi Mardin'e kazandıracak Azim Grup Holding'i başarılarından dolayı tebrik etti.

Temelini atacakları bu tür tesislerin Mardin'e dinamizm katacağına inandığını dile getiren Adak, Mardin'in bu tür tesisler için yeterli kapasitede olduğunu bir kez daha ispatladığını kaydetti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Mardin'de temel atma törenine katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tesisinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Asmalı, "Burada girişimcilik ve bir başarı hikayesini görüyoruz. Katma değerli bir ürün olan tesisin temel atma töreni için buradayız. İnşallah seneye bu vakitlerde üretilen ürünlerin ihraç edilmeye başlanacak günleri de görürüz." ifadelerini kullandı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan ise tarihi kent Mardin'de bu yatırımın temelini attıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.