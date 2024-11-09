Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin, mesajında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde saygı ve minnet andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin gönlünde ölümsüz ve müstesna bir yer edindiği ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran bir şahsiyet olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Milletimiz, her türlü olumsuzluk karşısında kendi hayatını hiçe sayarak var gücüyle vatanı için mücadele eden, bağımsızlık uğrunda insanüstü bir çaba sarf eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmamıştır, unutmayacaktır. Atatürk'ü anmak, yalnızca vefatına duyulan üzüntüyü dile getirmek değildir. O'nu gerçek manada anmak, memleketimizi muhafaza etmekle, milletimiz için durmaksızın azimle çalışmakla, atalarımızın şanlı tarihine layık fertler olabilmekle, geleceğimizin teminatı olan nesillerimize bu ruhu aktarmayı başarabilmekle mümkün olabilir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 86. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile yad ediyor, vatanımızın bağımsızlık ve bütünlüğü uğrunda hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, şanlı gazilerimizi minnetle yad ediyorum."