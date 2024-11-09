Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının 7 projesine destek

Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) Öğrenci Topluluklarının 7 projesi, Üniversite Öğrenci Kulüplerine Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında öğrenci projeleri başvuru sonuçları açıklandı.

Üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat sunan ve üniversiteler mevzuatlarına uygun olarak onaylanmış öğrenci topluluklarının proje ve fikirlerinin geliştirilmesine yönelik ayni destek sağlayacak olan ÜNİDES programına başvuran Mardin Artuklu Üniversitesi öğrenci topluluklarının 17 projelerinden 7’si kabul edildi.