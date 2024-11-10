Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Programa, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutanı Vekili Tank Yarbay Yusuf Taşkıran, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Meral, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Milli İrade İlk ve Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen anma programında, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı, Atatürk'ün askeri dehası anlatıldı.

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