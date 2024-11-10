Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Törene, 2. Ordu Hareket Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yapıldığı programda, sinevizyon gösterimi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi, şiirler okundu.

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