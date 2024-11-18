Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ekim ayında 64 bin 185 yolcuya hizmet verdi

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 64 bin 185 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında ekim ayında iç hat yolcu trafiği 64 bin 185 oldu.