Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç esnafı ziyaret etti

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, merkez Artuklu ilçesinde esnafa ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç esnafı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, merkez Artuklu ilçesinde esnafa ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birinci Cadde'deki esnafı ziyaret eden Kılıç, vatandaşlarla görüştü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, ziyarette iletilen sorunların çözümü noktasında hassasiyet göstereceklerini belirtti.

        Kılıç, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti'mize olan güvenleri dün gibi canlıydı. Her zaman kadim memleketimizin değerli halkının yanındayız. Güvenlerini boşa çıkarmamak üzere Meclis'e geldik. Bu desteğin hakkını vermek, sıkıntısı olana derman olmak için elimizden gelenin fazlasını yapma gayretindeyiz. Sorun ve önerileri ne olursa olsun rahatlıkla bizlerle irtibata geçerek dile getirebilirler. Esnafımızın daha çok kazanç elde etmesi için elimizden gelen gayreti sarf ederek çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"

        Benzer Haberler

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ekim ayında 64 bin 185 yolcuya hizm...
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ekim ayında 64 bin 185 yolcuya hizm...
        Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 44...
        Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 44...
        Mardin'de Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi
        Mardin'de Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret
        Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
        İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret (2)
        İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret (2)