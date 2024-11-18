AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç esnafı ziyaret etti

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, merkez Artuklu ilçesinde esnafa ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birinci Cadde'deki esnafı ziyaret eden Kılıç, vatandaşlarla görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, ziyarette iletilen sorunların çözümü noktasında hassasiyet göstereceklerini belirtti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti'mize olan güvenleri dün gibi canlıydı. Her zaman kadim memleketimizin değerli halkının yanındayız. Güvenlerini boşa çıkarmamak üzere Meclis'e geldik. Bu desteğin hakkını vermek, sıkıntısı olana derman olmak için elimizden gelenin fazlasını yapma gayretindeyiz. Sorun ve önerileri ne olursa olsun rahatlıkla bizlerle irtibata geçerek dile getirebilirler. Esnafımızın daha çok kazanç elde etmesi için elimizden gelen gayreti sarf ederek çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz."