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        Mardin'de "İşitme Tarama Referans Merkezi" açıldı

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde "İşitme Tarama Referans Merkezi" hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:54 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:54
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        Mardin'de "İşitme Tarama Referans Merkezi" açıldı
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        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde "İşitme Tarama Referans Merkezi" hizmete girdi.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil, yaptığı açıklamada, iletişimde en güçlü argümanın kulak olduğunu, doğumdan itibaren işitmenin sağlıklı olmasının önemli olduğunu söyledi.

        Hastane bünyesinde "İşitme Tarama Referans Merkezi"nin açıldığını bildiren Yeşil, merkezde bebek ve çocuklarda sağlıklı işitmenin olup olmadığını gözlemleyebildiklerini belirtti.

        Merkezin Mardin'de ilk kez açıldığını kaydeden Yeşil, "Böylelikle kendi ilimizden başka illere sevkin önüne geçtik. Umarım memleketimize bu konuda faydalı olabiliriz. Bu konuda da bize öncülük eden Sağlık Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr.oktor Öğretim Üyesi Neslihan Sarı da merkez sayesinde işitme kaybı riskiyle karşı karşıya kalan çocuklara erken teşhis ve tanıyı koyduktan sonra ücretsiz bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını kaydetti.

        Sarı, "Biz her türlü işitme taramasını yapıp aynı zamanda tedavi de edebileceğiz. Biyonik kulak ameliyatları burada yapılabilecek ve hastalar bundan sonra başka illere gitmek zorunda kalmayacaklar. İşitme sorunu yaşayan bebek ve çocuklarımızı erken tanı ve tedavi için hastanemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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