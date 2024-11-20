Mardin'de "İşitme Tarama Referans Merkezi" açıldı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde "İşitme Tarama Referans Merkezi" hizmete girdi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil, yaptığı açıklamada, iletişimde en güçlü argümanın kulak olduğunu, doğumdan itibaren işitmenin sağlıklı olmasının önemli olduğunu söyledi.

Hastane bünyesinde "İşitme Tarama Referans Merkezi"nin açıldığını bildiren Yeşil, merkezde bebek ve çocuklarda sağlıklı işitmenin olup olmadığını gözlemleyebildiklerini belirtti.

Merkezin Mardin'de ilk kez açıldığını kaydeden Yeşil, "Böylelikle kendi ilimizden başka illere sevkin önüne geçtik. Umarım memleketimize bu konuda faydalı olabiliriz. Bu konuda da bize öncülük eden Sağlık Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr.oktor Öğretim Üyesi Neslihan Sarı da merkez sayesinde işitme kaybı riskiyle karşı karşıya kalan çocuklara erken teşhis ve tanıyı koyduktan sonra ücretsiz bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını kaydetti.