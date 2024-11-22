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        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:50 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:50
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        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Cami önünde cuma namazı çıkışında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ile tekbir getirdi, İsrail karşıtı slogan attı.

        Mardin Peygamber Sevdalıları Derneği Başkan Yardımcısı Mücahit Önen, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in, başta Gazze şeridi olmak üzere, Batı Şeria ve Lübnan'a saldırılarının devam ettiğini söyledi.

        Filistinlilerin yanında olduklarını ve onları asla yalnız bırakmayacaklarını haykırmak için toplandıklarını ifade eden Önen, "Katil İsrail ve işbirlikçilerini lanetliyor ve mazlum Filistinlilerin haklı davalarını destekliyoruz. Soykırımcı İsrail'in ve işbirlikçi firmaların ürünlerine karşı daha sıkı bir şekilde boykota devam edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Önen, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

        Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Ali Üney, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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