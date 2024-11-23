MAÜ öğrencileri 65 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu

İyilik Haritası Öğrenci Topluluğunun yıl boyunca çevre illerdeki ihtiyaç sahibi çocuklar için de benzer çalışmaları sürdüreceği belirtildi.

Topluluk, okulda eğitim gören 65 öğrenciye bot ve mont hediye etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı kurulan İyilik Haritası Öğrenci Topluluğu, ilk faaliyetini Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş köyünde bulunan Üstüntaş İlkokulu'nda gerçekleştirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İyilik Haritası Topluluğu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 65 öğrenciye bot ve mont hediye etti.

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